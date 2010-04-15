Dana Point Churches

DANA POINT FIRST CHURCH
949-661-3151
34102 LA PLAZA DANA POINT, CA 92629
GLORIA DEI LUTHERAN CHURCH
949-493-3414
33501 STONEHILL DRIVE DANA POINT, CA 92629
SAINT EDWARDS CHURCH
949-496-1307
33926 CALLE LA PRIMAVERA DANA POINT, CA 92629-2018
PACIFIC BIBLE CHURCH
949-240-5107
24745 CAMARILLO STREET DANA POINT, CA 92629
SOUTH SHORES BAPTIST CHURCH
949-496-9331
32712 CROWN VALLEY PARKWAY DANA POINT, CA 92629
CREEKSIDE BIBLE CHAPEL
949-429-1911
33282 MARINA VISTA DR, DANA POINT, CA 92629
SPANISH WESTERN DISTRICT
949-489-3816
34216 VIOLET LANTERN ST, DANA POINT, CA 92629
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Faith Lutheran Church
34381 Calle Portola
Capistrano Beach, California 92624
949-496-1901
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