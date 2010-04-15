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Dana Point Churches

DANA POINT FIRST CHURCH

949-661-3151

34102 LA PLAZA DANA POINT, CA 92629

GLORIA DEI LUTHERAN CHURCH

949-493-3414

33501 STONEHILL DRIVE DANA POINT, CA 92629

SAINT EDWARDS CHURCH

949-496-1307

33926 CALLE LA PRIMAVERA DANA POINT, CA 92629-2018

PACIFIC BIBLE CHURCH

949-240-5107

24745 CAMARILLO STREET DANA POINT, CA 92629

SOUTH SHORES BAPTIST CHURCH

949-496-9331

32712 CROWN VALLEY PARKWAY DANA POINT, CA 92629

CREEKSIDE BIBLE CHAPEL

949-429-1911

33282 MARINA VISTA DR, DANA POINT, CA 92629

SPANISH WESTERN DISTRICT

949-489-3816

34216 VIOLET LANTERN ST, DANA POINT, CA 92629

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comments (1)

  • Erik Reply

    Would you please add our church to your list of Dana Point churches?

    Faith Lutheran Church
    34381 Calle Portola
    Capistrano Beach, California 92624

    949-496-1901

    FaithCapo.com

    Thank you

comments (1)

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