EYE ON DP, News Headlines

Dana Hills High School 2018 Graduating Class

Kian Abedi
Joseph Aguilar
Gabrielle Ahad
Haley Alexander
Zachary Amador
Trina Amin
Lindsey Ammann
David Anastasia
Heather Andrini
Shelby Angel
Alexia Antzoulatos
Sebastian Arias
Nicole Arico
Katie Arizmendi
Francesco Armienti
Kelsey Ash
Anthony Atchity
Berk Atmaca
Grace Avina
Sophia Ayrouth
Sofia Badery
Olivia Baer
Brianna Bain
Axel Baker
Jacob Balconi
Rosalie Ballo
Ava Banducci
Abigail Banks
Drew Bannerman
Zackary Barber
Isaac Barbernell
Alexander Barnett
Dana Barnett
Sierra Barton
Alexis Bastida
Tania Bautista
Tate Beck
Madison Bellah
Kaysee Bellon
Rosa Beltran
Mustafa Berouti
Mikaela Besseling
Alexa Bhardwaj
Nicholas Bhardwaj
Thomas Bhardwaj
Nikita Boddu
Karina Boeckler
Mia Bollmann
Hannah Bolt
Jared Bonde
Savannah Bonetto
Ryan Borovinsky
Thomas Bortnick
Jonathan Boules
Kayla Bourque
Brooke Bradley
Emily Bridgeman
Abigail Brisbin
Mary Emily Broman
Jordan Broussard
Ashley Brown
Madison Brown
Hannah Brucker
Jesus Bruno Hernandez
Stone Burgan
Zachary Burghardt
Alyssa Burke
Claire Burnight
Ryan Burns
Joshua Burrows
Deo Busacay
Camden Butterworth
Rebeca Cadena
Alessandro Calame
Dai Calderon Alencastro
Alexis Canchola
Anthony Carapia Merino
Vanessa Carbajal-Gonzalez
Sabrina Cardoso
Caileigh Darnell Carey
John Carniello
Erick Carreno
Jennifer Carrillo
Skylar Cashman
Abigail Casillas
Isabella Casillas
Julian Casillas
Sophia Casimiro
Tristan Castano
Edgar Castro Chino
Cameron Cecil
Benjamin Centen-Rightmire
Ella Ceriani
Lily Chalais
Luis Chama
Kyle Chambers
Alan Chan
Kyle Chang
Estefania Cipriano Osorio
Isabella Ciraulo
Corey Cisowski
Ethan Clark
Hannah Clarke
Brendan Clerx
Arith Colin
Dylan Connolly
Noah Cook
Joshua Cooper
Samantha Coria
Tyler Costa
Grant Cota
Lauren Cramin
Brandon Cristobal
Brooke Cross
Taylor Cross
Agustina Cruz
Luis Cruz
John Cullen
Gustavo Curiel
Riley Curtis
William Dai
Maclain Daniels
James Daugherty
Andrew Davis
Cheyenne Davis
Jacob Davis
Robert Davis
Sierra Davis
Sydney Davis
Danielle De La Fuente
Emiliano De La Rosa
Nicole Dec
Sydney Deindoerfer
Mehson Delan
Brenda Delgado
Caden Denker
Chad Dennis
Alison Denton
Emily DeWitt
Jake Diaz
Kasra Diba
Max Dickenson
Jacob Dickerson
Ellen Dickinson
Angely Dolores
Harper Donovan
Riley Dougherty
Averee Dovsek
Joshua Dowdy
Alexander Downhower
Morgan Duffield
Bryce Dunn
Jesus Duran-Garcia
Evan Edelstein
Justin Edwards
Lucas Ellinger
Jared Ellis
Nathan Elsner
Holland Engel
Samantha Escalante
Genesis Estrada
Taylor Evans
Matthew Exworthy
Jacqueline Faris
Julien Favero
Eric Fellenzer
Shane Ferrari
Thomas Ferry
Zachary Finkelstein
Hayden Fisher
Grecia Flores
Maite Flores
Richard Fodor
Tyler Fong
Claire Fontana
Austin Fox
Brendan Fox
Tabitha Franco
Matthew Frandell
Paul Frech
Veronica Frederick
Grace Free
Cassidy Fry
Emily Fry
Brianna Gaff
Alondra Gallardo Ramirez
Daysi Garcia
Jayson Garcia
Jocelyn Garcia Gonzalez
Mark Garcia
Thomas Garcia
Maite Garcia Lopez
Devan Garland
Dominick Garner
Mia Geaney
Parina Ghafari
Mazen Ghosn
Lindsay Gibson
Mallory Giesie
Nicole Gilbert
Nicole Giles
Amanda Giltner
Marissa Gomar
Nicholas Gomez
Betsy Gonzalez
Katia Gonzalez
Emilia Gorczyca
Grant Gordon
Kaylee Goss
Amanda Green
Makenna Green
Julia Greenbaum
Jacob Greenberg
Milena Greeney
Noah Grey
Abby Griffin
Noah Guerra
Yeimi Gutierrez
Michael Guzman
Ethan Hall
Michael Hall
Caroline Halloran
Maximilian Halvax
Noah Hamblin
Lindsey Hamilton
Isabella Hanna
Sophia Hanna
Kai Hanson
Jenna Harris
Vienna Harrison
Kiana Hart
Jake Haynes
Tracey He
Paige Heimbach
Lauren Heinrich
Kyra Henderson
Thomas Henrick
Elizabeth Henry
Ismael Hernandez Villagomez
Rocio Hernandez
Phoenix Herrmann
Alexander Hershman
Catherine Hill
Sara Hill
Michael Hirt
Christian Hockmeyer
Reed Holliday
Megan Honey
Kaitlin Hope
Andrew Hosek
Tara Hosn
Richard Hu
Alexandra Huffman
Hailey Hunner
Jasmin Hurtado
Jillian Hutchison
Devin Ichikawa
Jade Iglesias
Jonathan Infante
Ahmed Ismaeil
Lauren Ivory
Matthew Ivory
Ivana Ivy
Garrett Jackson
Hailey Jackson
Yousif Jafar
Robert Jaimerena
Tania Jaimes Gonzalez
Erik Jaksch
Carly James
Artyom Jarema
Leilee Jazayeri
Daniel Jelladian
Collin Jennie
Cori Jennie
Kimberly Jeronimo
Mia Jessen
Grant Johnson
Natasha Johnson
Baylor Jones
Harrison Jones
Levi Jones
Ryan Jones
Sabrina Jones
Cristina-Maria Joseph
Kelli Jumer
Kevin Jung
Samantha Kaeding
Cameron Kaemerle
Shan Kamalmaz
Brittany Kany
Owen Kao
Nikolas Kenney
Jacqueline Kern
Nigel Kerr
Armmon Kianipey
John King
Lauren Kirste
Brianna Kivinski
Kellan Knudson
Tatiana Knuf
Faith Koper
Mikah Kott
Tia Krohnfeldt
Destiny Kuhle
Sophia La Voie
Cassandra Lambros
Nica Lampe
Jack Landgraf
Edgar Lara Encarnacion
Hayden Laub
Natasha Lee
Elise Lentini
Ricardo Leon
Kyle Leong
Isabel Lepe
Reilly Leva
Gabrielle Levario
Ian Lima
Sophia Lindborg
Connor Lindsay
Simon Lines
Claire Lisle
Riley Lloyd
Daniel Lopez
Katrina Lopez
Savanna Lopez
Jake Luciano
Kevin Lundquist
Adrianne Warren Maboloc
Dana Mackensen
Kenneth Maddox
Maximilian Maier
Efren Mancilla
Jerry Mancilla Merida
Tracy Mann
Alexis Mannarino
Tessa Marchant
Rami Yahya Mardini
Vincent Maroon
Alondra Marquina
Aidan Martens
Cody Martin
Jack Martin
McKenna Martin
Connor Martindale
Esmeralda Martinez
Kayla Mazzotti
Ethan McBride
Hue McCaig
Adreece McClain
Oceana McCoy
Riley McCoy
Emily McGauley
Rebecca McGauley
Skylar McKeon
Max McKhann
Cristofher Medina
Parisa Meghdadi
Siena Mehta
Leila Meknat
Alexis Mendez
Carolina Mendoza
Karina Mendoza Soto
Mikaela Meneses
Alexandra Meredith
Christina Mertens
Brendan Messenger
Marissa Milan
Ryan Mills
Jacob Mitts
Setayesh Mohammadi
Naseem Mojadidi
Andre Molga
Emma Monge
Simon Monge
Alexis Montgomery
Alejandro Morales
Holly Morales
Mack Morales
Benjamin Moreno
Reid Morrison
Gabriela Moscaira
Grace Mosher
Ethan Mouradian
Maxwell Moznett
Alissa Mullin
Paul Munger
Giovanni Munoz
Kristen Munson
Jessica Nagel
Kendall Nakakihara
Tiffany Nakamura
Yocelin Navarrete Gonzalez
Jacob Nedden
Ryan Neumann
Aidan Newboles
Nicholas Newkirk
Valyrie Nguyen-Cadiz
Liana Nikel
Sandra Nojek
Katherine Nollar
Skyler Nourse
Gabriella Nunez
Taylor O’Brien
Jack Oliver
Robert Oliveras
Margaret O’Melveny
Connor Onesto
Mia Onesto
Krista Ono
Marc Ono
Natalia Ortiz
Sophia Ortiz
Reid Osako
Brandon Oswald
Jessica Owen
Alexis Padula
Alliana Pagulayan
Isaac Palmer
Rachel Pantaleon Lopez
Gavin Pappagalo
Quadir Parks
Jasmine Partain
Alexis Patterson
David Patterson
Tyler Pennington
Mario Perez Barrera
Jaquelinne Perez Medina
Luis Perez Valenzuela
Alanni Perman
Kimya Pezeshki
Pasha Pezeshki
Jocelyn Pichinte
Jesse Pickartz
Venessa Pizano
Sophia Plantamura
Joseph Plumb
Kristofer Poladian
Karis Polfer
Courtney Prefontaine
Sophia Prescott
Stephanie Prieto
Taylor Pullan
Austen Quagliero
Lauren Quick
Matthew Quinley
Ryan Ramirez
Brandon Ramos
Daisy Ramos Peralta
Melissa Ramos
Winston Ray
Isabelle Reed
Kiersten Reeve
Colin Reider
Cole Resch
Rachel Restrepo
Nicholas Revolinski
Derek Reyes
Robert Reynolds
Maximilian Reynosa
Thomas Rigdon
Cory Riley
Tommaso Rinaldini
Levi Rivera
Miguel Rivera
Omar Rivera
Riezle Rivera
Yasamine Riyhani
Amanda Roark
Sophie Roche
Robert Rodgers
Alexander Rodriguez
Olga Rodriguez
Patrick Rodriguez
Tessa Rodriguez
Kennedy Rogers
Adriana Rojas
Alexa Rojas
Brett Roman
Peyton Romo
Reed Romo
Noah Rossi
Blake Rubio
Siara Ruff
Jonathan Ruiz Juarez
Emily Ryan
Nicholas Ryan
Nancy Saavedra
Clare Sabatello
Gavin Saewert
Ahva Salari
Mitsy Salas Reyes
Emily Salinas
Alexander Saloot
David Samia
Brandon Sanchez
Elisa Sanchez
Myriam Sanchez Aranda
Adrienne Sano
David Santana Vargas
Jennifer Santos
Hayden Sarconi
Katherine Sargent
Paris Saunders
Megan Schaffer
Nicholas Schuman
Hannah Scott
Sergio Seijas Barrios
Nicolas Sells
Nole Serrano
Brenda Servin Hernandez
Melanie Shams
Nathaniel Shapero
Zachary Shenkin
Collin Shirvan
Grant Shobar
Millad Shokraee
Samuel Shryoc
Tori Sickmeier
Carter Sieverts
Skyler Simler
Katherine Simpson
Cole Slagle
Elliott Sloan
Taylor Slowiaczek
Charles Smith
Malia Smith
Stuart Smith
Evan Snibbe
Chase Snyder
Stephanie Solano
Micah Solomon
Javier Soria
Sienna Soto
Sophia Southard
Cole Spicer
Lily Spiegel
Mackenzie Sprong
Kaiden St. Martin
Spencer Stange
Jack Stark
Hunter Steele
Jack Sterner
Lauren Steury-Herrera
Sagan Svoboda
Kathryn Swanson
Ryan Swanson
Marcella Talarico
Natalia Tanski
Sarah Tarhan
Meelad Taufiq
Skylar Tavares
Matthew Taylor
Carson Thornsley-Collins
Erin Tilley
Cole Tina
Joseph Tonini
Destinee Torres
Jeremie Torres
Aline Tusan
Camille Uglow
Sarah Upp
Luis Urbano
Nicholas Ushiyama
Caleb Valdez
Amy Valencia
Xochil Valencia Aranda
Jessica Valentine
Julianne Gless Valera
Emily Valian
Carlos Valladares Lopez
Allie Van Slochteren
Chaylin Van Denburgh
Noah Van Der Veen
Gage Vaughan
Nathan Vazquez
Ramiro Vazquez, Jr.
Isabella Vejar
Jonathan Verdin
Daniel Vergara
Madison Verhines
Philipp Viereck
Anthony Villa Lopez
Tomo Wakayama
Avery Walker
Brenna Walker
James Walker
Nicole Wallace
Cassidy Walsh
Katelyn Walsh
Kalysta Waltz
Madison Wand
Jacob Ward
Granite Waterman
Ethan Waters
Ashley Wathen
Cameron Way
Chloe Weber
Christopher Weber
Trevor Weinert
Claire Weinhardt
Lauren Weisberg
Paige Welk
Molly Wesselman
Craig Whetter
Madeline Wiese
Julianne Wilde
Taylor Wilks
Cameron Willoughby
Jillian Wilshire
Joseph Wilske
Isabela Winter
Emily Wolf
David Wong
Summer Woods
Kaitlin Wright
Nicholas Wright
Yammilet Ximello
Shea Yamasaki
Justine Yslas
Nabil Zamani
Melissa Zerquera Ramos
Neftali Ziga
Cozette Zoch
Milli Zunich

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