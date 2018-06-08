Dana Hills High School 2018 Graduating Class

|Kian
|Abedi
|Joseph
|Aguilar
|Gabrielle
|Ahad
|Haley
|Alexander
|Zachary
|Amador
|Trina
|Amin
|Lindsey
|Ammann
|David
|Anastasia
|Heather
|Andrini
|Shelby
|Angel
|Alexia
|Antzoulatos
|Sebastian
|Arias
|Nicole
|Arico
|Katie
|Arizmendi
|Francesco
|Armienti
|Kelsey
|Ash
|Anthony
|Atchity
|Berk
|Atmaca
|Grace
|Avina
|Sophia
|Ayrouth
|Sofia
|Badery
|Olivia
|Baer
|Brianna
|Bain
|Axel
|Baker
|Jacob
|Balconi
|Rosalie
|Ballo
|Ava
|Banducci
|Abigail
|Banks
|Drew
|Bannerman
|Zackary
|Barber
|Isaac
|Barbernell
|Alexander
|Barnett
|Dana
|Barnett
|Sierra
|Barton
|Alexis
|Bastida
|Tania
|Bautista
|Tate
|Beck
|Madison
|Bellah
|Kaysee
|Bellon
|Rosa
|Beltran
|Mustafa
|Berouti
|Mikaela
|Besseling
|Alexa
|Bhardwaj
|Nicholas
|Bhardwaj
|Thomas
|Bhardwaj
|Nikita
|Boddu
|Karina
|Boeckler
|Mia
|Bollmann
|Hannah
|Bolt
|Jared
|Bonde
|Savannah
|Bonetto
|Ryan
|Borovinsky
|Thomas
|Bortnick
|Jonathan
|Boules
|Kayla
|Bourque
|Brooke
|Bradley
|Emily
|Bridgeman
|Abigail
|Brisbin
|Mary Emily
|Broman
|Jordan
|Broussard
|Ashley
|Brown
|Madison
|Brown
|Hannah
|Brucker
|Jesus
|Bruno Hernandez
|Stone
|Burgan
|Zachary
|Burghardt
|Alyssa
|Burke
|Claire
|Burnight
|Ryan
|Burns
|Joshua
|Burrows
|Deo
|Busacay
|Camden
|Butterworth
|Rebeca
|Cadena
|Alessandro
|Calame
|Dai
|Calderon Alencastro
|Alexis
|Canchola
|Anthony
|Carapia Merino
|Vanessa
|Carbajal-Gonzalez
|Sabrina
|Cardoso
|Caileigh Darnell
|Carey
|John
|Carniello
|Erick
|Carreno
|Jennifer
|Carrillo
|Skylar
|Cashman
|Abigail
|Casillas
|Isabella
|Casillas
|Julian
|Casillas
|Sophia
|Casimiro
|Tristan
|Castano
|Edgar
|Castro Chino
|Cameron
|Cecil
|Benjamin
|Centen-Rightmire
|Ella
|Ceriani
|Lily
|Chalais
|Luis
|Chama
|Kyle
|Chambers
|Alan
|Chan
|Kyle
|Chang
|Estefania
|Cipriano Osorio
|Isabella
|Ciraulo
|Corey
|Cisowski
|Ethan
|Clark
|Hannah
|Clarke
|Brendan
|Clerx
|Arith
|Colin
|Dylan
|Connolly
|Noah
|Cook
|Joshua
|Cooper
|Samantha
|Coria
|Tyler
|Costa
|Grant
|Cota
|Lauren
|Cramin
|Brandon
|Cristobal
|Brooke
|Cross
|Taylor
|Cross
|Agustina
|Cruz
|Luis
|Cruz
|John
|Cullen
|Gustavo
|Curiel
|Riley
|Curtis
|William
|Dai
|Maclain
|Daniels
|James
|Daugherty
|Andrew
|Davis
|Cheyenne
|Davis
|Jacob
|Davis
|Robert
|Davis
|Sierra
|Davis
|Sydney
|Davis
|Danielle
|De La Fuente
|Emiliano
|De La Rosa
|Nicole
|Dec
|Sydney
|Deindoerfer
|Mehson
|Delan
|Brenda
|Delgado
|Caden
|Denker
|Chad
|Dennis
|Alison
|Denton
|Emily
|DeWitt
|Jake
|Diaz
|Kasra
|Diba
|Max
|Dickenson
|Jacob
|Dickerson
|Ellen
|Dickinson
|Angely
|Dolores
|Harper
|Donovan
|Riley
|Dougherty
|Averee
|Dovsek
|Joshua
|Dowdy
|Alexander
|Downhower
|Morgan
|Duffield
|Bryce
|Dunn
|Jesus
|Duran-Garcia
|Evan
|Edelstein
|Justin
|Edwards
|Lucas
|Ellinger
|Jared
|Ellis
|Nathan
|Elsner
|Holland
|Engel
|Samantha
|Escalante
|Genesis
|Estrada
|Taylor
|Evans
|Matthew
|Exworthy
|Jacqueline
|Faris
|Julien
|Favero
|Eric
|Fellenzer
|Shane
|Ferrari
|Thomas
|Ferry
|Zachary
|Finkelstein
|Hayden
|Fisher
|Grecia
|Flores
|Maite
|Flores
|Richard
|Fodor
|Tyler
|Fong
|Claire
|Fontana
|Austin
|Fox
|Brendan
|Fox
|Tabitha
|Franco
|Matthew
|Frandell
|Paul
|Frech
|Veronica
|Frederick
|Grace
|Free
|Cassidy
|Fry
|Emily
|Fry
|Brianna
|Gaff
|Alondra
|Gallardo Ramirez
|Daysi
|Garcia
|Jayson
|Garcia
|Jocelyn
|Garcia Gonzalez
|Mark
|Garcia
|Thomas
|Garcia
|Maite
|Garcia Lopez
|Devan
|Garland
|Dominick
|Garner
|Mia
|Geaney
|Parina
|Ghafari
|Mazen
|Ghosn
|Lindsay
|Gibson
|Mallory
|Giesie
|Nicole
|Gilbert
|Nicole
|Giles
|Amanda
|Giltner
|Marissa
|Gomar
|Nicholas
|Gomez
|Betsy
|Gonzalez
|Katia
|Gonzalez
|Emilia
|Gorczyca
|Grant
|Gordon
|Kaylee
|Goss
|Amanda
|Green
|Makenna
|Green
|Julia
|Greenbaum
|Jacob
|Greenberg
|Milena
|Greeney
|Noah
|Grey
|Abby
|Griffin
|Noah
|Guerra
|Yeimi
|Gutierrez
|Michael
|Guzman
|Ethan
|Hall
|Michael
|Hall
|Caroline
|Halloran
|Maximilian
|Halvax
|Noah
|Hamblin
|Lindsey
|Hamilton
|Isabella
|Hanna
|Sophia
|Hanna
|Kai
|Hanson
|Jenna
|Harris
|Vienna
|Harrison
|Kiana
|Hart
|Jake
|Haynes
|Tracey
|He
|Paige
|Heimbach
|Lauren
|Heinrich
|Kyra
|Henderson
|Thomas
|Henrick
|Elizabeth
|Henry
|Ismael
|Hernandez Villagomez
|Rocio
|Hernandez
|Phoenix
|Herrmann
|Alexander
|Hershman
|Catherine
|Hill
|Sara
|Hill
|Michael
|Hirt
|Christian
|Hockmeyer
|Reed
|Holliday
|Megan
|Honey
|Kaitlin
|Hope
|Andrew
|Hosek
|Tara
|Hosn
|Richard
|Hu
|Alexandra
|Huffman
|Hailey
|Hunner
|Jasmin
|Hurtado
|Jillian
|Hutchison
|Devin
|Ichikawa
|Jade
|Iglesias
|Jonathan
|Infante
|Ahmed
|Ismaeil
|Lauren
|Ivory
|Matthew
|Ivory
|Ivana
|Ivy
|Garrett
|Jackson
|Hailey
|Jackson
|Yousif
|Jafar
|Robert
|Jaimerena
|Tania
|Jaimes Gonzalez
|Erik
|Jaksch
|Carly
|James
|Artyom
|Jarema
|Leilee
|Jazayeri
|Daniel
|Jelladian
|Collin
|Jennie
|Cori
|Jennie
|Kimberly
|Jeronimo
|Mia
|Jessen
|Grant
|Johnson
|Natasha
|Johnson
|Baylor
|Jones
|Harrison
|Jones
|Levi
|Jones
|Ryan
|Jones
|Sabrina
|Jones
|Cristina-Maria
|Joseph
|Kelli
|Jumer
|Kevin
|Jung
|Samantha
|Kaeding
|Cameron
|Kaemerle
|Shan
|Kamalmaz
|Brittany
|Kany
|Owen
|Kao
|Nikolas
|Kenney
|Jacqueline
|Kern
|Nigel
|Kerr
|Armmon
|Kianipey
|John
|King
|Lauren
|Kirste
|Brianna
|Kivinski
|Kellan
|Knudson
|Tatiana
|Knuf
|Faith
|Koper
|Mikah
|Kott
|Tia
|Krohnfeldt
|Destiny
|Kuhle
|Sophia
|La Voie
|Cassandra
|Lambros
|Nica
|Lampe
|Jack
|Landgraf
|Edgar
|Lara Encarnacion
|Hayden
|Laub
|Natasha
|Lee
|Elise
|Lentini
|Ricardo
|Leon
|Kyle
|Leong
|Isabel
|Lepe
|Reilly
|Leva
|Gabrielle
|Levario
|Ian
|Lima
|Sophia
|Lindborg
|Connor
|Lindsay
|Simon
|Lines
|Claire
|Lisle
|Riley
|Lloyd
|Daniel
|Lopez
|Katrina
|Lopez
|Savanna
|Lopez
|Jake
|Luciano
|Kevin
|Lundquist
|Adrianne Warren
|Maboloc
|Dana
|Mackensen
|Kenneth
|Maddox
|Maximilian
|Maier
|Efren
|Mancilla
|Jerry
|Mancilla Merida
|Tracy
|Mann
|Alexis
|Mannarino
|Tessa
|Marchant
|Rami Yahya
|Mardini
|Vincent
|Maroon
|Alondra
|Marquina
|Aidan
|Martens
|Cody
|Martin
|Jack
|Martin
|McKenna
|Martin
|Connor
|Martindale
|Esmeralda
|Martinez
|Kayla
|Mazzotti
|Ethan
|McBride
|Hue
|McCaig
|Adreece
|McClain
|Oceana
|McCoy
|Riley
|McCoy
|Emily
|McGauley
|Rebecca
|McGauley
|Skylar
|McKeon
|Max
|McKhann
|Cristofher
|Medina
|Parisa
|Meghdadi
|Siena
|Mehta
|Leila
|Meknat
|Alexis
|Mendez
|Carolina
|Mendoza
|Karina
|Mendoza Soto
|Mikaela
|Meneses
|Alexandra
|Meredith
|Christina
|Mertens
|Brendan
|Messenger
|Marissa
|Milan
|Ryan
|Mills
|Jacob
|Mitts
|Setayesh
|Mohammadi
|Naseem
|Mojadidi
|Andre
|Molga
|Emma
|Monge
|Simon
|Monge
|Alexis
|Montgomery
|Alejandro
|Morales
|Holly
|Morales
|Mack
|Morales
|Benjamin
|Moreno
|Reid
|Morrison
|Gabriela
|Moscaira
|Grace
|Mosher
|Ethan
|Mouradian
|Maxwell
|Moznett
|Alissa
|Mullin
|Paul
|Munger
|Giovanni
|Munoz
|Kristen
|Munson
|Jessica
|Nagel
|Kendall
|Nakakihara
|Tiffany
|Nakamura
|Yocelin
|Navarrete Gonzalez
|Jacob
|Nedden
|Ryan
|Neumann
|Aidan
|Newboles
|Nicholas
|Newkirk
|Valyrie
|Nguyen-Cadiz
|Liana
|Nikel
|Sandra
|Nojek
|Katherine
|Nollar
|Skyler
|Nourse
|Gabriella
|Nunez
|Taylor
|O’Brien
|Jack
|Oliver
|Robert
|Oliveras
|Margaret
|O’Melveny
|Connor
|Onesto
|Mia
|Onesto
|Krista
|Ono
|Marc
|Ono
|Natalia
|Ortiz
|Sophia
|Ortiz
|Reid
|Osako
|Brandon
|Oswald
|Jessica
|Owen
|Alexis
|Padula
|Alliana
|Pagulayan
|Isaac
|Palmer
|Rachel
|Pantaleon Lopez
|Gavin
|Pappagalo
|Quadir
|Parks
|Jasmine
|Partain
|Alexis
|Patterson
|David
|Patterson
|Tyler
|Pennington
|Mario
|Perez Barrera
|Jaquelinne
|Perez Medina
|Luis
|Perez Valenzuela
|Alanni
|Perman
|Kimya
|Pezeshki
|Pasha
|Pezeshki
|Jocelyn
|Pichinte
|Jesse
|Pickartz
|Venessa
|Pizano
|Sophia
|Plantamura
|Joseph
|Plumb
|Kristofer
|Poladian
|Karis
|Polfer
|Courtney
|Prefontaine
|Sophia
|Prescott
|Stephanie
|Prieto
|Taylor
|Pullan
|Austen
|Quagliero
|Lauren
|Quick
|Matthew
|Quinley
|Ryan
|Ramirez
|Brandon
|Ramos
|Daisy
|Ramos Peralta
|Melissa
|Ramos
|Winston
|Ray
|Isabelle
|Reed
|Kiersten
|Reeve
|Colin
|Reider
|Cole
|Resch
|Rachel
|Restrepo
|Nicholas
|Revolinski
|Derek
|Reyes
|Robert
|Reynolds
|Maximilian
|Reynosa
|Thomas
|Rigdon
|Cory
|Riley
|Tommaso
|Rinaldini
|Levi
|Rivera
|Miguel
|Rivera
|Omar
|Rivera
|Riezle
|Rivera
|Yasamine
|Riyhani
|Amanda
|Roark
|Sophie
|Roche
|Robert
|Rodgers
|Alexander
|Rodriguez
|Olga
|Rodriguez
|Patrick
|Rodriguez
|Tessa
|Rodriguez
|Kennedy
|Rogers
|Adriana
|Rojas
|Alexa
|Rojas
|Brett
|Roman
|Peyton
|Romo
|Reed
|Romo
|Noah
|Rossi
|Blake
|Rubio
|Siara
|Ruff
|Jonathan
|Ruiz Juarez
|Emily
|Ryan
|Nicholas
|Ryan
|Nancy
|Saavedra
|Clare
|Sabatello
|Gavin
|Saewert
|Ahva
|Salari
|Mitsy
|Salas Reyes
|Emily
|Salinas
|Alexander
|Saloot
|David
|Samia
|Brandon
|Sanchez
|Elisa
|Sanchez
|Myriam
|Sanchez Aranda
|Adrienne
|Sano
|David
|Santana Vargas
|Jennifer
|Santos
|Hayden
|Sarconi
|Katherine
|Sargent
|Paris
|Saunders
|Megan
|Schaffer
|Nicholas
|Schuman
|Hannah
|Scott
|Sergio
|Seijas Barrios
|Nicolas
|Sells
|Nole
|Serrano
|Brenda
|Servin Hernandez
|Melanie
|Shams
|Nathaniel
|Shapero
|Zachary
|Shenkin
|Collin
|Shirvan
|Grant
|Shobar
|Millad
|Shokraee
|Samuel
|Shryoc
|Tori
|Sickmeier
|Carter
|Sieverts
|Skyler
|Simler
|Katherine
|Simpson
|Cole
|Slagle
|Elliott
|Sloan
|Taylor
|Slowiaczek
|Charles
|Smith
|Malia
|Smith
|Stuart
|Smith
|Evan
|Snibbe
|Chase
|Snyder
|Stephanie
|Solano
|Micah
|Solomon
|Javier
|Soria
|Sienna
|Soto
|Sophia
|Southard
|Cole
|Spicer
|Lily
|Spiegel
|Mackenzie
|Sprong
|Kaiden
|St. Martin
|Spencer
|Stange
|Jack
|Stark
|Hunter
|Steele
|Jack
|Sterner
|Lauren
|Steury-Herrera
|Sagan
|Svoboda
|Kathryn
|Swanson
|Ryan
|Swanson
|Marcella
|Talarico
|Natalia
|Tanski
|Sarah
|Tarhan
|Meelad
|Taufiq
|Skylar
|Tavares
|Matthew
|Taylor
|Carson
|Thornsley-Collins
|Erin
|Tilley
|Cole
|Tina
|Joseph
|Tonini
|Destinee
|Torres
|Jeremie
|Torres
|Aline
|Tusan
|Camille
|Uglow
|Sarah
|Upp
|Luis
|Urbano
|Nicholas
|Ushiyama
|Caleb
|Valdez
|Amy
|Valencia
|Xochil
|Valencia Aranda
|Jessica
|Valentine
|Julianne Gless
|Valera
|Emily
|Valian
|Carlos
|Valladares Lopez
|Allie
|Van Slochteren
|Chaylin
|Van Denburgh
|Noah
|Van Der Veen
|Gage
|Vaughan
|Nathan
|Vazquez
|Ramiro
|Vazquez, Jr.
|Isabella
|Vejar
|Jonathan
|Verdin
|Daniel
|Vergara
|Madison
|Verhines
|Philipp
|Viereck
|Anthony
|Villa Lopez
|Tomo
|Wakayama
|Avery
|Walker
|Brenna
|Walker
|James
|Walker
|Nicole
|Wallace
|Cassidy
|Walsh
|Katelyn
|Walsh
|Kalysta
|Waltz
|Madison
|Wand
|Jacob
|Ward
|Granite
|Waterman
|Ethan
|Waters
|Ashley
|Wathen
|Cameron
|Way
|Chloe
|Weber
|Christopher
|Weber
|Trevor
|Weinert
|Claire
|Weinhardt
|Lauren
|Weisberg
|Paige
|Welk
|Molly
|Wesselman
|Craig
|Whetter
|Madeline
|Wiese
|Julianne
|Wilde
|Taylor
|Wilks
|Cameron
|Willoughby
|Jillian
|Wilshire
|Joseph
|Wilske
|Isabela
|Winter
|Emily
|Wolf
|David
|Wong
|Summer
|Woods
|Kaitlin
|Wright
|Nicholas
|Wright
|Yammilet
|Ximello
|Shea
|Yamasaki
|Justine
|Yslas
|Nabil
|Zamani
|Melissa
|Zerquera Ramos
|Neftali
|Ziga
|Cozette
|Zoch
|Milli
|Zunich
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